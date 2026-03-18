Sul set della nuova serie Tomb Raider, Sophie Turner è stata catturata in diverse scene mentre interpreta Lara Croft in azione. I video diffusi mostrano l’attrice impegnata in sequenze di combattimento e acrobazie, indicando un approccio più fisico rispetto alle versioni precedenti. Le immagini sono state pubblicate online e ritraggono la protagonista mentre si muove in ambientazioni che richiedono abilità e agilità.

Le immagini dal set della serie Tomb Raider con Sophie Turner mostrano una protagonista in piena azione, suggerendo un adattamento più fisico e radicato nell'anima del videogioco. Le prime immagini dal set di Tomb Raider mostrano Sophie Turner nei panni di Lara Croft tra sparatorie e stunt intensi. La serie Prime Video punta a un approccio più realistico, con un look rinnovato e una volontà di restare fedeli al videogioco. Sophie Turner entra in scena Le nuove immagini e i video dal set di Tomb Raider offrono il primo vero assaggio della trasformazione di Sophie Turner in Lara Croft, e la direzione sembra chiara fin da subito: meno posa, più movimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tomb Raider, Sophie Turner è già in azione: video dal set mostrano una Lara Croft più combattiva

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