Tivù Verità | Lucio Malan | L’inganno di Speranza e i bimbi da proteggere

Durante un'audizione, Lucio Malan ha riferito che i danneggiati avevano segnalato fin da subito che i sieri non offrivano protezione, ma questa informazione è stata nascosta ai partecipanti. Malan, esponente di Fratelli d’Italia, ha descritto come i bambini coinvolti siano stati considerati e protetti durante il procedimento. La vicenda ha evidenziato una mancanza di trasparenza nelle comunicazioni ufficiali.

Lucio Malan (Fdi) racconta l'audizione dei danneggiati: si sapeva che i sieri non avrebbero protetto, ma fu nascosto all'aula. Nuova legge per evitare gli allontanamenti di minori dopo il caso della famiglia nel bosco. Dove vuole andare a parare Donald Trump? Qual è il suo progetto politico internazionale? Qual è la sua visione geopolitica globale? Come intende comportarsi e quali finalità intende raggiungere nella guerra scatenata in Iran insieme all’alleato Israele? Ormai è complesso rispondere a queste domande e questo risulta particolarmente grave perché ne va degli assetti globali del pianeta. Ricordiamoci sempre che gli Usa... 🔗 Leggi su Laverita.info

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