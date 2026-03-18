Tivù Verità | Cosa dicono gli Esptein files della guerra all' iran

In questa puntata di Tivù Verità, si approfondiscono i file di Epstein riguardanti i rapporti tra alcune componenti dell'establishment israeliano e le élite statunitensi. Con la giornalista Enrica Perucchietti, si analizzano i documenti che rivelano dettagli sui collegamenti tra queste reti e la guerra in Iran. L'attenzione si concentra sui fatti emersi senza interpretazioni o commenti.

Con Enrica Perucchietti continuiamo l'esame dei documenti che svelano i legami fra una parte dell'establishment israeliano e le élite Usa, gettando una luce sinistra sul conflitto in corso. Davvero nel giro del faccendiere si facevano riti esoterici? Ecco #DimmiLaVerità del 18 marzo 2026. Il deputato della Lega Andrea Barabotti commenta i casi in cui i figli vengono staccati dai genitori a partire dalla famiglia nel bosco. C’è un crimine che cresce senza fare rumore, che non lascia macerie visibili ma produce danni enormi, e che oggi è diventato uno dei pilastri dell’economia illegale globale. È la frode finanziaria, e il nuovo rapporto pubblicato da INTERPOL nel 2026 racconta con chiarezza come questo fenomeno sia ormai uscito dai confini del raggiro tradizionale per trasformarsi in una vera industria. 🔗 Leggi su Laverita.info

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