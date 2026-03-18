Thomas Pidcock vince la Milano-Torino 2026 Pellizzari quarto

Thomas Pidcock ha conquistato la vittoria alla Milano-Torino 2026, la corsa ciclistica più antica al mondo, quest’anno alla sua 109esima edizione. Pellizzari si è classificato quarto in questa competizione che si svolge lungo le strade tra Milano e Torino, attirando numerosi appassionati di ciclismo. La gara si è conclusa oggi, con Pidcock che ha tagliato il traguardo per primo.

Thomas Pidcock ha vinto la Milano-Torino 2026, la più antica classifica del Mondo, giunta alla 109esima edizione. Il britannico ha completato il percorso di 174 km sferrando l’attacco decisivo a pochi metri dal traguardo, precedendo il norvegese Tobias Johannesen e lo sloveno Primoz Roglic. Il migliore degli italiani è stato Giulio Pellizzari, che ha chiuso al quarto posto. THOMAS PIDCOCK TRIONFA ALLA MILANO-TORINO 2026: LA CRONACA Dopo diversi tentativi l’attacco buono viene portato da Alessandro Milesi, Valentin Ferron, Patrick Konrad, Andrea Pierobon, Mathieu Burgaudau, Adrien Marie. Ma è Primoz Roglic ad affondare il colpo portandosi dietro Jefferson Cepeda, Adrien Boichis e C ian Uijtdebroeks. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Thomas Pidcock vince la Milano-Torino 2026. Pellizzari quarto Articoli correlati LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a Superga. Pellizzari ottimo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026. Dominio a Superga per Tom Pidcock, la Milano-Torino è sua. Quarto un Pellizzari non brillantissimoEdizione dei 150 anni per la Milano-Torino, classica storica facente parte della Coppa Italia delle Regioni 2026. PIDCOCK vince la MILANO-TORINO Tutti gli aggiornamenti su Thomas Pidcock Temi più discussi: Roglic ci prova, ma alla fine sbuca Pidcock: gli highlights; Moto da viaggio, i 5 migliori modelli del 2026: la classifica; Strade Bianche 2026, riecco Pogacar: startlist e dove vederla; Strade Bianche, stessa musica: vince ancora Pogacar. Terzo Del Toro. Ciclismo: Pidcock vince la Milano-Torino, quarto PellizzariThomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) ha vinto la 107/a edizione della Milano-Torino, la classica più antica al mondo che precede di pochi giorni la Milano-Sanremo. Al termine del percorso di 174 km c ... ansa.it Milano-Torino 2026, vince Tom Pidcock. Giulio Pellizzari quartoLa Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica ha compiuto 150 anni e l'edizione numero 107 va a Thomas Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team è il più esplosivo del gruppetto ... sport.sky.it Milano-Torino 2026 ciclismo, la corsa più antica compie 150 anni: vince Thomas Pidcock Link nei commenti facebook Milano-Torino, la corsa più antica del mondo la vince Thomas Pidcock x.com