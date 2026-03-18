A Venezia, le riprese della seconda stagione di The Studio sono in corso e vedono la partecipazione di due figure di grande rilievo del mondo dello spettacolo, Madonna e Michael Keaton. Le scene vengono girate in diverse location della città, attirando l’attenzione di molti passanti e appassionati di cinema. La produzione sta lavorando con un cast e una troupe dedicati, mentre le riprese continuano senza interruzioni.

Le riprese della seconda stagione di The Studio si stanno svolgendo a Venezia, con la presenza confermata di icone come Madonna e Michael Keaton. La produzione, guidata da Seth Rogen, sta ricreando l’ottantatreesima edizione del festival cinematografico in primavera per esigenze produttive, dopo aver effettuato sopralluoghi nel settembre precedente. L’attrice pop ha condiviso sui social una fotografia scattata mentre leggeva il copione su un motoscafo che solcava la Laguna, definendo l’inquadratura come un vero e proprio lavoro italiano. Accanto alla star americana, sono stati avvistati sul set anche Bryan Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Julia Garner, confermando un cast internazionale di alto profilo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Studio 2 a Venezia: Madonna e Keaton sul set di Rogen

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