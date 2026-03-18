The Spectator incorona Fiumicino | Viaggiare qui è un’esperienza gioiosa

L’aeroporto di Roma-Fiumicino viene descritto come un luogo in cui viaggiare si trasforma in un’esperienza gioiosa e quasi esaltante. Questa opinione proviene da una pubblicazione che ha incoronato Fiumicino come una delle mete più piacevoli per i viaggiatori. La dichiarazione sottolinea l’atmosfera positiva che si respira entrando e muovendosi all’interno dell’aeroporto.

Fiumicino, 18 marzo 2026 – “ Viaggiare attraverso l’aeroporto di Roma-Fiumicino è un’esperienza gioiosa e quasi esaltante “. A scriverlo è ‘ The Spectator ‘ in un articolo sullo stato degli aeroporti britannici che il settimanale descrive come vergognoso e sottolineando la necessità di cominciare a fare come fanno gli italiani. “Quando è stata l’ultima volta che uno sconosciuto con il badge al collo ti ha urlato contro? Oppure che hai passato ore in uno spazio pubblico affollato, con soffitti bassi e senza luce naturale? O che hai pagato 8,50 sterline per un panino da Pret? Scommetto che è successo in un aeroporto britannico, l’habitat innaturale dell’umiliazione, del disagio e dei prezzi esorbitanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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