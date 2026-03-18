Il Tribunale di Ancona ha condannato un datore di lavoro per il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto a un dipendente. La Fim Cisl Marche ha commentato la decisione, sottolineando che questa sentenza evidenzia come il mancato versamento di Tfr rappresenti un danno diretto al lavoratore. La questione riguarda un episodio specifico di inadempienza contrattuale.

La Fim Cisl Marche accoglie con soddisfazione la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, che ha riconosciuto le ragioni di un lavoratore metalmeccanico assistito dal sindacato in una controversia relativa al mancato versamento delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare non di categoria. Il caso riguardava un lavoratore al quale, nel corso del rapporto di lavoro, venivano regolarmente trattenute in busta paga le quote di TFR destinate al fondo pensione non di categoria del CCNL. Tuttavia tali somme, pur risultando trattenute, non erano state versate al fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tfr non versato: "C’è un danno al lavoratore"

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