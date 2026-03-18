Teyana Taylor ha commentato con entusiasmo la vittoria di Amy Madigan agli Oscar, dove ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. Taylor, nota per il suo ruolo in Una battaglia dopo l’altra, ha espresso il suo sostegno alla collega, dichiarando che difenderà sempre questa donna incredibile. La sua reazione ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori.

Teyana Taylor, la bella e spietata Perfidia in Una battaglia dopo l’altra, non ha esitato a celebrare con entusiasmo la vittoria della sua collega e attrice Amy Madigan, vincitrice della statuetta come miglior attrice non protagonista in Weapons. Una lezione sulla stima sincera fra colleghe, ma anche sull’amicizia e l’affetto. A dispetto di alcune critiche ricevute Tayana Taylor continua ad essere sè stessa, diffondendo un messaggio d’amore. Un messaggio di gioia per una vittoria meritata. Dopo la cerimonia della 98esima edizione degli Oscar, in cui le due donne hanno concorso come attrici non protagoniste, Teyana Taylor, la rivoluzionaria sensuale e spietata di Una battaglia dopo l’altra, ha inviato un messaggio d’affetto alla sua collega. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Teyana Taylor celebra la vittoria agli Oscar di Amy Madigan: “difenderò sempre questa donna incredibile”

Articoli correlati

Oscar 2026: Teyana Taylor difende il suo applauso per AmyLa serata degli Oscar 2026 ha riservato una scena di forte impatto emotivo che ha generato un acceso dibattito sui social media.

Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequelL'interprete di zia Gladys ha nuovamente alimentato le speranze dei fan che sperano di vedere un film sulle origini del suo personaggio.

Una raccolta di contenuti su Teyana Taylor

Temi più discussi: Teyana Taylor si confronta agli Oscar con un addetto alla sicurezza, 'mi ha spinta'; Academy Awards 2026: la vittoria del cinema d’autore | Le interviste; Daniel Roseberry: La mia storia d’amore con Schiaparelli. Come se fosse sempre la prima volta; Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson e Una battaglia dopo l’altra.

Teyana Taylor, polemica per il finto entusiasmo agli Oscar. La sua replicaTeyana Taylor è una tipetta tosta. Diretta e genuina come poche a Hollywood. E lo ha dimostrato anche subito dopo la cerimonia degli Oscar 2026, che l’ha vista godere del successo ... dilei.it

Teyana Taylor, spintoni e veleni: il retroscena amaro degli Oscar 2026Letteralmente imbestialita subito dopo la fine della cerimonia. Ma cos'è successo all'attrice di Una battaglia dopo l'altra? iodonna.it

Agli Oscar, la star di "Una battaglia dopo l'altra" Teyana Taylor è stata sorpresa in un momento di tensione con un uomo tra il pubblico. In un video virale, la candidata come miglior attrice non protagonista viene vista mentre lo affronta durante l’evento affollato. - facebook.com facebook

PORTATE UNA TISANELLA A TEYANA TAYLOR! – ALL CERIMONIA DEGLI OSCAR, L’ATTRICE AMERICANA SBROCCA... x.com