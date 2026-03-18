Terrore in Arno col sup rischia di morire risucchiato nello scolmatore

A Pontedera, nel territorio comunale, un uomo ha rischiato di essere trascinato nello scolmatore dell’Arno durante una mattinata dedicata allo sport sulle acque del fiume. La scena si è svolta a pochi metri dalle paratie, generando paura e preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno tentato di mettere in sicurezza la persona coinvolta.

Pontedera, 18 marzo 2026 – Quella che doveva essere una mattinata di sport sulle acque dell’ Arno si è trasformata in un incubo a pochi metri dalle paratie dello scolmatore, nel territorio comunale di Pontedera. Intorno alle 11.30 di mercoledì 18 marzo, un uomo impegnato in un’uscita con la sua tavola da Sup (Stand Up Paddle) è stato tradito dalla corrente e trascinato nel cosiddetto ‘rullo’, un pericoloso vortice di ritorno che si forma immediatamente a valle dello sbarramento cementizio. La dinamica. Il meccanismo idraulico della zona non ha lasciato scampo allo sportivo: una volta superato il salto d'acqua, la forza del riflusso lo ha tenuto intrappolato, impedendogli di guadagnare la riva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore in Arno, col sup rischia di morire risucchiato nello scolmatore Articoli correlati Vladimir Putin, stop a WhatsApp per il terrore di morire: la decisione estremaÈ il destino di ogni dittatore che prende il potere con la forza e la conserva con la paura: il terrore di subire un attentato. Neonata rischia di morire: volo d'urgenza dalla Sardegna a GenovaLa bimba è stata imbarcato ad Alghero dall'Aeronautica Militare insieme alla mamma e a un’equipe medica: dopo l'atterraggio è scattato il trasporto...