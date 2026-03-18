Una passione che diventa strumento di connessione tra persone e popoli diversi, modalità per leggere il presente e tracciare un futuro con suoni nuovi e più organici, l’attuale cifra musicale dei Subsonica, alfieri del rock elettronico italiano. I l gruppo torinese festeggia i trent’anni di carriera col nuovo album “Terre Rare”, in uscita il 20 marzo per Epic Records e Sony Music Italy. A seguire i concerti speciali “Cieli su Torino 96-26” - in programma alla Ogr Torino il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile – e il tour “Terre Rare 96-26” nei principali festival estivi. Progetti, più che tappe di un tour, lungo un percorso musicale decisamente fuori dai canoni, coerente con l’intento di fare arte senza seguire logiche commerciali, soprattutto in epoca di dominio dello streaming. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Terre rare", il nuovo album dei Subsonica per festeggiare i 30 anni di carriera

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Subsonica: “Terre rare”, l’undicesimo album e quattro concerti a Torino per 30 anni di musica.I Subsonica presentano il loro undicesimo album in studio, intitolato “Terre rare”, in uscita il 20 marzo.

Contenuti e approfondimenti su Terre rare

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I Subsonica celebrano 30 anni di carriera col nuovo album Terre RareTorino, 18 mar. (askanews) - Trent'anni di musica insieme, sempre innovativi e oltre gli schemi, i Subsonica festeggiano questo traguardo con Terre Rare l'undicesimo disco della band torinese, non c ... msn.com

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30 anni e non sentirli: i Subsonica tornano con Terre Rare e una dichiarazione chiara — la loro musica è più libera che mai. Non è solo un anniversario, ma un nuovo inizio. Un viaggio tra passato e futuro che parte da Torino e arriva fino ai palchi di tutta Itali - facebook.com facebook

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