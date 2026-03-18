Alla Tenuta Zedde, alle porte di Siena, si è verificato un attacco di lupi che ha portato alla morte di un asinello. I lupi, descritti come molto affamati, sono stati ripresi di notte nelle vicinanze della tenuta. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i proprietari, che hanno confermato il furto del loro animale. La presenza dei lupi nella zona continua a essere un problema ricorrente.

Ancora lupi. Famelici e alle porte di Siena. Qualche settimana fa erano stati ripresi di notte nella zona industriale di viale Toselli dalle telecamere di videosorveglianza, non molto distanti in linea d’aria dalla tenuta dove hanno colpito la scorsa settimana, quella di Larniano che il fantino Gingillo e la moglie Federica hanno trasformato in un gioiello. "Ad essere sbranato è stato il nostro asinello nano, diventato un membro della famiglia. Era stato preso da Giuseppe in Sardegna qualche anno fa. Un amore, se serviva stava insieme ai puledri, altrimenti ad un castrone o magari con il cavallo che ha vinto il palio di Legnano. Siamo molto dispiaciuti", dice Federica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenuta Zedde, assalto dei lupi: "Sbranato il nostro asinello"

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