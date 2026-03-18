Un uomo accusato di aver tentato di uccidere a Faenza rimane in carcere dopo che il suo arresto è stato convalidato. La decisione è stata presa dal giudice, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero. L’indagato, un camionista, dovrà quindi continuare a scontare la misura cautelare in carcere mentre proseguono le indagini.

Il suo arresto è stato convalidato. Inoltre lui, come chiesto dal pm di turno Angela Scorza, dovrà per ora restare in custodia cautelare in carcere. Così ha deciso ieri mattina il gip Corrado Schiaretti per Mihai Iulian Puculete, autotrasportatore 46enne di origine romena accusato del tentato omicidio di un connazionale 39enne preso a sprangate domenica sera sul piazzale di una ditta di autotrasporti nella zona industriale di Faenza. Anche il 39enne, poi ricoverato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, è stato denunciato (ma a piede libero): per minaccia aggravata e per il porto abusivo di un coltello, poi finito sotto sequestro. Infine un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio a Faenza. Resta in carcere il camionista

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