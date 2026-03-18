Tentata truffa al don | Si fingevano militari e chiedevano denaro

Alle 10.44 di stamattina, un cittadino ha ricevuto una telefonata dal numero del Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini. Durante la conversazione, gli interlocutori si sono presentati come militari e hanno chiesto del denaro, cercando di convincere la vittima a effettuare una truffa. La vicenda si inserisce in un episodio di tentata truffa telefonica che ha coinvolto un residente locale.

La chiamata arriva intorno alle 10.44 e sul display compare il numero del Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini. Dall’altra parte un uomo che si presenta come "colonnello Ruggeri" tenta di avviare una conversazione parlando di presunte indagini. L’obiettivo, però, è ottenere dati bancari e indurre a eseguire bonifici verso conti esteri. Il raggiro, costruito con tecniche sempre più sofisticate, questa volta fallisce grazie alla prontezza di don Luca Torsani, parroco della Collegiata di Verucchio. "Il falso militare mi ha inizialmente chiesto un appuntamento senza specificarne il motivo – racconta il sacerdote – per poi citare una segnalazione della polizia postale su presunti bonifici sospetti dai conti della parrocchia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentata truffa al don: "Si fingevano militari e chiedevano denaro" Articoli correlati Firenze: tentata truffa dei falsi carabinieri. Anziana si ribella. I due scappano: bloccati dai militari veri in sull’A1FIRENZE – Truffa del falso carabiniere: la vittima, una donna di 71 anni, reagisce e il suo allarme porta all’arresto di due uomini, inseguiti e... Tentata truffa del finto carabiniere, ma la vittima chiama i veri militariSi spaccia per carabiniere e si presenta a casa di una signora chiedendole soldi e gioielli. Contenuti utili per approfondire Tentata truffa Temi più discussi: Tentata truffa al don: Si fingevano militari e chiedevano denaro; Quartu, arrestato un 25enne per tentata truffa aggravata nei confronti di una coppia di anziani; Pisticci sul grande schermo: dal 26 marzo al cinema il Don Chisciotte girato tra i calanchi di Pisticci; Cagliari, nuova piscina comunale con cascata in viale Don Giussani. Tentata truffa al don: Si fingevano militari e chiedevano denaroIl parroco della Collegiata di Verucchio è stato cercato da finti carabinieri Mi parlavano di segnalazioni di bonifici sospetti dalla parrocchia. ilrestodelcarlino.it Tentata truffa a un anziano, un arresto a VenosaI Carabinieri sono riusciti a fermare il malvivente, impedendogli di portare a termine il colpo: lui aveva finto di appartenere alle forze dell'ordine ... rainews.it La tentata truffa Seguici su Instagram per notizie in tempo reale, aggiornamenti esclusivi e tutti i contenuti di Trieste News. https://www.instagram.com/trieste.news_igsh=ZWY4ZW1pMXJ5Mnh3&utm_source=qr - facebook.com facebook