tennis under 10 cussini protagonisti

Domenica è iniziata la stagione dei campionati giovanili a squadre FITP con due formazioni cussine in campo. Una squadra ha ottenuto una vittoria convincente in trasferta, mentre l’altra ha subito una sconfitta in casa. La prima giornata ha portato risultati diversificati, offrendo spunti di riflessione per le squadre coinvolte. I giovani tennisti under 10 hanno così iniziato le proprie competizioni ufficiali.

Domenica è ufficialmente scattata la stagione dei campionati giovanili a squadre FITP. Due le formazioni cussine scese in campo nella prima giornata, con un bilancio che parla di un successo convincente in trasferta e di una battuta d’arresto casalinga colma di spunti su cui lavorare. Il successo è arrivato dalla squadra Under 10 mista, formata da giovanissimi classe 2016, che ha vinto in trasferta contro il CT Castenaso B. La formazione, composta da Davide Trevisani, Edoardo Ferrari e Pietro Contoli ha mostrato grinta e solidità, portando a casa un risultato che li proietta con ottimismo verso i prossimi impegni del girone. La battuta d’arresto è invece arrivata dall’ Under 12 maschile, che ha dovuto cedere il passo contro i rivali del Ct Argenta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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