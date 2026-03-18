Due banche centrali europee hanno recentemente consigliato ai cittadini di conservare una quantità di contanti in casa, un messaggio che ha suscitato discussioni e preoccupazioni. Le istituzioni invitano a mettere da parte un piccolo fondo di denaro contante, senza specificare cifre precise, per affrontare eventuali emergenze o problemi legati ai pagamenti digitali. La raccomandazione è stata comunicata attraverso comunicati ufficiali diffusi pubblicamente.

Alcune banche centrali europee hanno diffuso nelle ultime settimane un messaggio che ha acceso discussioni e preoccupazioni: tenere una piccola scorta di contanti in casa. L’indicazione, rilanciata rapidamente anche online, ha spinto molti cittadini a chiedersi che cosa ci sia dietro questo consiglio e se esista un rischio concreto. In un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, la reazione è comprensibile. Ma gli istituti che hanno parlato finora collegano l’invito soprattutto a un tema specifico: la continuità dei pagamenti e l’accesso al denaro in caso di problemi temporanei alle infrastrutture digitali. Le cifre indicate: da 200 a 500 euro, o 170 euro a persona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tenete soldi contanti in casa”: perché due banche centrali europee invitano a farlo e quanto mettere da parte

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