Simone Margagliotti ha chiesto scusa a Sonia Barrile, riconoscendo di essere stato un codardo e affermando di pentirsi. La coppia, che ha appena accolto il loro primo figlio, ha visto la propria quotidianità modificarsi radicalmente negli ultimi dieci giorni. La nascita del bambino ha segnato un nuovo capitolo nella loro storia, portando cambiamenti che hanno coinvolto entrambi.

Dieci giorni fa Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori per la prima volta e da quel momento è cambiato tutto nella loro vita. Oggi sono felicissimi di dedicare tutto il loro amore e le loro attenzioni al piccolo Gabriel. L'ex volto di Temptation Island ha perso la compagna dopo averla deluse troppe volte, ma continua a sperare in una loro riconciliazione, soprattutto ora che sono genitori. Sogna una famiglia unita e in molte occasioni ha ammesso di aver compreso i suoi errori. Tramite un post pubblicato su Instagram ci ha tenuto a scusarsi ancora con la madre di suo figlio e con tutte le persone che sono state tradite nella vita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Temptation Island, Simone chiede scusa a Sonia: “Sono stato un codardo e me ne pento”

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