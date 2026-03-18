Ci sono momenti nella vita in cui ci fermiamo un attimo e ci rendiamo conto di quanto tempo abbiamo passato a cercare di essere ciò che gli altri volevano da noi. A volte succede all’improvviso, quasi come una rivelazione: ti guardi indietro e capisci che hai dato tantissimo, e spesso senza chiedere nulla in cambio. Questa consapevolezza così lucida e personale ha trovato voce in “Tempo Rubato” (Artisti Online), il nuovo brano del cantautore Giovanni Caruso, una canzone intensa e sincera che affonda le radici in una storia autobiografica. Il testo racconta il tempo speso a cercare di soddisfare le aspettative degli altri, a mettere sempre al primo posto amici, familiari e relazioni sentimentali, dimenticandoci di noi stessi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Tempo Rubato”: la nuova pagina musicale di Giovanni Caruso

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