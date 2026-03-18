L'amministrazione di Donald Trump ha annunciato la perdita di un suo alto funzionario a causa delle tensioni con l'Iran. Questa decisione avviene mentre negli Stati Uniti si intensifica il dibattito sulla politica estera e le relazioni con Teheran. La notizia riguarda un membro di spicco che si è dimesso o è stato sostituito, in un momento di crescente incertezza sulla strategia americana nel Medio Oriente.

L'amministrazione di Donald Trump perde il suo primo membro di alto livello a causa della guerra in Iran. Il capo del centro per l'antiterrorismo americano, Joe Kent, si è dimesso spiegando di "non potere in buona coscienza sostenere il conflitto. Teheran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby Usa". In una lettera indirizzata al presidente, Kent ha denunciato la "campagna di disinformazione" orchestrata da alti funzionari israeliani e dai media che ha minato la "piattaforma America First" del tycoon. Sostenitore di Trump... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Teheran non era una minaccia". È scontro negli Usa

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