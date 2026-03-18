Tecnologia e mindfulness | approccio integrato e non invasivo per affrontare l’infertilità

Negli ultimi anni molte coppie hanno scelto di affidarsi alla procreazione medicalmente assistita dopo aver tentato senza successo di concepire naturalmente. Un nuovo approccio combina l’uso della tecnologia con pratiche di mindfulness, offrendo un metodo integrato e non invasivo per affrontare l’infertilità. Questa tendenza si sta diffondendo in diverse strutture specializzate, attirando l’attenzione di professionisti e pazienti.

Pisa, 17 marzo 2026 – Negli ultimi anni, un numero crescente di coppie si affida alla procreazione medicalmente assistita dopo tentativi naturali non riusciti. Si tratta di un percorso spesso complesso, sia dal punto di vista fisico che emotivo. È in questo scenario che si inserisce MOONSHINE (ProMOting and mOdelliNg phySiological syncHronization In iNfertile couplEs), un progetto dell'Università di Pisa che integra la mindfulness nei trattamenti previsti dalla procreazione medicalmente assistita. L’obiettivo è di ridurre lo stress e migliorare il benessere psicofisiologico della coppia, ma anche di mettere a punto e testare un modello matematico predittivo della gravidanza che tenga conto non solo degli aspetti fisiologici, ma anche di quelli emotivi e relazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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