Il teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo di sabato 28 marzo alle 21, con Claudio Bisio come protagonista. La sala ha visto raggiunta la capienza massima, attirando un pubblico numeroso desideroso di assistere alla performance. La serata ha visto il coinvolgimento di numerosi spettatori provenienti da diverse zone.

Il teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere ha raggiunto il tutto esaurito per lo spettacolo in programma sabato 28 marzo alle ore 21, con Claudio Bisio protagonista assoluto. L’evento propone un racconto biografico che intreccia memoria e invenzione, offrendo una narrazione disordinata ma autentica della vita quotidiana. La presenza dell’attore, unita alla musica dal vivo, crea un dialogo tra leggerezza e profondità che risuona con le esperienze comuni del pubblico lombardo. Un successo che riflette la vitalità culturale locale. La notizia del tutto esaurito segnala una domanda forte da parte dei cittadini della provincia di Mantova verso l’offerta culturale di qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro soldout: Bisio incanta Castiglione il 28 marzo

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