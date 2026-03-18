teatro emergente strabismi torna a perugia

Il teatro emergente torna a essere protagonista a Perugia con lo spettacolo di Strabismi al Pavone. La rassegna, che riunisce nuove compagnie e artisti, si svolge nel teatro perugino, attirando pubblico e addetti ai lavori interessati alle produzioni più innovative. La programmazione si concentra su rappresentazioni che esplorano temi contemporanei, offrendo una vetrina alle realtà teatrali emergenti della regione.

I fermenti e le tensioni del teatro emergente tornano protagonisti al Pavone. Dopo il successo della prima parte della stagione, andata in scena da ottobre a dicembre, riprende la XII edizione del festival Strabismi con la rassegna “ Exotropia “, per tutelare e sostenere la diffusione dei nuovi talenti del panorama nazionale. Realizzata con il sostegno dei fondi regionali per lo spettacolo dal vivo, Exotropia prende il suo nuovo da un particolare strabismo che crea la “doppia visione” e da oggi a sabato presenta una serie di spettacoli con con protagoniste giovani compagnie emergenti. L’apertura è nel segno della musica con il concerto degli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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