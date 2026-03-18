Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la sua posizione sui rapporti internazionali durante un’intervista a Roma. Ha affermato che l’Italia non si piega, ma preferisce collaborare con altri paesi come pari. Tajani ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco nelle relazioni internazionali.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la sua posizione sui rapporti internazionali durante un’intervista a Roma. L’obiettivo è definire una relazione basata sul rispetto reciproco tra alleati, non sulla sudditanza. La dichiarazione nasce dalla discussione su un cappellino ricevuto dal presidente statunitense, oggetto di dibattito pubblico. Il funzionario ha specificato che l’oggetto simboleggia buona educazione e non legami culturali specifici. Nonostante le critiche sulla provenienza del dono, il ha ribadito che avrebbe accettato lo stesso gesto anche da altri leader mondiali come Xi Jinping. L’atteggiamento verso l’amministrazione americana rimane costante indipendentemente dal titolare della presidenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani: l’Italia non si piega, ma collabora come pari

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