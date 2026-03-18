Il ministro ha affrontato diversi temi durante un'intervista, dedicando attenzione alle questioni energetiche, alla guerra e ai referendum. Ha spiegato le sue posizioni sui prossimi passi da intraprendere in merito alla crisi internazionale e alle sfide legate alla fornitura di energia. Ha anche parlato delle implicazioni dei referendum e delle possibili strategie del governo in risposta alle attuali tensioni globali.

Signor Ministro, non posso esimermi dal partire dal tema che ci preoccupa tutti: la guerra. Ci aiuti a capire dove possiamo andare, dallo scenario più desiderabile a quello più sfavorevole. A che punto siamo? Cosa vede? «Lo scenario migliore, naturalmente, è che la guerra finisce il prima possibile. Perché è una guerra che, come tutte, provoca troppi morti civili e anche delle ripercussioni economiche non secondarie, comprese quelle crisi che possono ripercuotersi sui Paesi più poveri. Noi parliamo tanto di petrolio, di gas, ma poco di fertilizzanti. Il rischio che questi Paesi corrono nei prossimi mesi direi, è di non avere più pane, di non avere più alimenti, quindi avere una sorta di carestia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tajani a tutto campo su energia, guerra e referendum

Articoli correlati

"L'Italia non è in guerra". Meloni a tutto campo, dall'Iran al referendum alla famiglia del bosco"Confermo quello che ho detto, l'Italia non è parte del conflitto, non intende essere parte del conflitto.

Leggi anche: Referendum, guerra e timore brogli agitano maggioranza. Tajani: rischiamo di perdere

Approfondimenti e contenuti su Tajani a tutto campo su energia guerra...

Discussioni sull' argomento Libano, Tajani: Proteggere UNIFIL, i caschi blu non siano bersagli; In arrivo Le Frecce per il Sì. I treni di Tajani per sostenere la separazione delle carriere; Attacco con un drone a base italiana in Kuwait, nessun ferito. Tajani: Non ci faremo intimorire; Attacco all'Iran, Meloni in contatto con gli alletati riunisce il governo. Tajani: Pronti ad evacuare gli italiani.

TAJANI A TRIESTE PER I 30 ANNI DELL’INCE E PER IL FORUM IMEC. - facebook.com facebook

#Iran , #Tajani : #Trump Noi siamo alleati leali ma non è la nostra guerra. E non intendiamo parteciparvi. Il ministro degli Esteri rispondendo alle domande durante un punto stampa a Trieste x.com