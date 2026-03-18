Un ragazzino di 14 anni a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, ha riferito di essere stato vittima di minacce e pressioni da parte di alcuni bulli. Secondo quanto raccontato, gli sono stati chiesti soldi con frasi come “Dacci i soldi o sono botte” e “ti vengo a cercare a casa”. La situazione ha causato preoccupazione tra familiari e amici del giovane.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 18 marzo 2026 – "Dammi i soldi o ti picchio”, “ti vengo a cercare a casa”. Minacce di botte e ritorsioni che avevano trasformato in un vero incubo la vita di un quattordicenne di Borgo San Lorenzo, vittima di una gang di giovani che gli estorceva continuamente denaro. Piccole somme ogni volta, da pochi spiccioli fino a 15 euro, abbastanza però per rendere le giornate dell’adolescente borghigiano un concentrato di paura. Finalmente l’incubo è finito: grazie all’indagine dei carabinieri di Borgo, le testimonianze raccolte e i riconoscimenti fotografici hanno permesso di identificare i responsabili, tra cui figurano alcuni minorenni e un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici e sottoposto in quel periodo ad altre misure cautelari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taglieggiato dai bulli, l’incubo di un 14enne. “Dacci i soldi o sono botte”

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