Switch 2 l’aggiornamento introduce la modalità boost per vecchi titoli

Nintendo ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per la sua console di ultima generazione, la versione 22. Tra le novità introdotte c'è la modalità boost, disponibile anche per alcuni titoli più vecchi. L'aggiornamento mira a migliorare le prestazioni complessive e la compatibilità con giochi più datati. La versione 22 è ora disponibile per il download e l'installazione.

(Adnkronos) – L'ultimo aggiornamento di sistema rilasciato da Nintendo per la sua nuova ammiraglia, la versione 22.0.0, introduce una funzionalità destinata a ottimizzare l'esperienza d'uso della libreria software preesistente. Denominata Potenziamento modalità portatile, l'opzione permette ai titoli sviluppati originariamente per la prima generazione di Switch di operare con i parametri tecnici tipici della modalità TV. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Donkey Kong Country Returns HD si aggiorna alla 1.1.0: Dixie Kong giocabile e boost tecnico su Switch 2VideoGiochi / News Videogiochi / Donkey Kong Country Returns HD si aggiorna alla 1. Zuffa Boxing introduce il proprio sistema di titoli mondialiNel panorama sportivo internazionale, una novità definisce una direzione autonoma per una nuova realtà promozionale. Nintendo SWITCH 2 si aggiorna con QUESTE NOVITÀ! #nintendo #shorts Aggiornamenti e notizie su Switch 2 l'aggiornamento introduce la... Temi più discussi: Switch 2, il nuovo update migliora la grafica di alcuni giochi; Nintendo Switch e Switch 2 si aggiornano: i vecchi giochi sulla nuova console sono stati potenziati; Nintendo Switch 2 si aggiorna: arriva la modalità Boost portatile e migliora l’esperienza d’uso; Switch 2 diventa la piattaforma definitiva anche per i giochi Switch 1: ecco come. Switch 2, l'aggiornamento introduce la modalità boost per vecchi titoliIl firmware 22.0.0 abilita una funzione per eseguire i titoli della precedente generazione con resa potenziata, garantendo una risoluzione superiore al prezzo di un maggiore consumo energetico ... adnkronos.com Nintendo Rilascia l’Aggiornamento 22.0.0 per Switch e Switch 2: Tutte le Novità del NintendoOSNintendo rilascia l'aggiornamento 22.0.0 per Switch e Switch 2 con GameChat migliorato, note amici, Handheld Mode Boost e tante altre novità del NintendoOS. gamepare.it Svela il mistero di Lugia Ombra! I membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo possono ora giocare al classico per Nintendo GameCube Pokémon XD: Tempesta Oscura su Nintendo Switch 2. - facebook.com facebook Switch 2 diventa la piattaforma definitiva anche per i giochi Switch 1: ecco come x.com