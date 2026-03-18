Mercoledì 18 marzo 2026, un sondaggio condotto da Swg rivela che il 36% degli italiani approva la politica estera del governo guidato da Giorgia Meloni. Il dato rappresenta un calo rispetto alle opinioni espresse in passato e riflette un cambiamento nella percezione pubblica. La rilevazione si concentra anche sulla valutazione dell’estero, evidenziando una diminuzione del consenso tra gli italiani.

Mercoledì 18 marzo 2026, l’opinione pubblica italiana mostra un mutamento significativo nella percezione della politica estera del governo guidato da Giorgia Meloni. Un recente studio condotto dall’Istituto Swg rivela che il gradimento verso le azioni internazionali si è contratto dal 44% dello scorso anno al 36% attuale. Nonostante questo calo, una larga fetta di cittadini continua a riconoscere alla premier e al ministro Antonio Tajani capacità diplomatiche e coerenza, pur chiedendo maggiore coraggio strategico. L’analisi dei dati evidenzia una richiesta crescente di autonomia rispetto agli Stati Uniti e di un allineamento più stretto con l’Unione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Swg: il gradimento estero crolla al 36% e gli italiani

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