Svolta processuale il caso si allarga | Manuela Bianchi si costituirà parte civile

Una novità importante si registra in uno dei procedimenti giudiziari più seguiti recentemente: Manuela Bianchi ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento. La decisione riguarda un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e coinvolge diverse persone. La sua scelta si inserisce in un quadro processuale che si sta ampliando e che sta assumendo un rilievo crescente nel panorama giudiziario.

Una novità procedurale di rilievo emerge in uno dei filoni giudiziari più seguiti degli ultimi anni. Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione televisiva "Incidente Probatorio", in onda sul Canale 122 Fatti di Nera, il criminalista e consulente di parte Davide Barzan, intervenuto in collegamento, ha reso in esclusiva che Manuela Bianchi, già individuata come persona offesa nel procedimento penale radicato presso il Tribunale di Rimini, si costituirà parte civile. La decisione sarà formalizzata per il tramite del suo difensore avv. Nunzia Barzan e riguarda il procedimento penale avviato a seguito del decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini nei confronti dell'imputata Valeria Bartolucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Svolta processuale, il caso si allarga: Manuela Bianchi si costituirà parte civile Articoli correlati Caso Galvagno, il Parlamento siciliano si costituirà parte civile nell'eventuale processoIl Parlamento siciliano sarà parte civile nell’eventuale processo al presidente Gaetano Galvagno (FdI) , per il quale la Procura di Palermo ha... Morto in barca a Olbia, il Comune di Bacoli si costituirà parte civileTempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Bacoli si costituirà parte civile nel processo sulla morte di Giovanni Marchionni, lo skipper di 21 anni di... Approfondimenti e contenuti su Manuela Bianchi Temi più discussi: Cronaca. Rimini, caso Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci a processo per le aggressioni a Manuela Bianchi; Valeria Bartolucci a processo | Aggredì e minacciò Manuela Bianchi: La sciolgo nell'acido; Paganelli, Manuela Bianchi si costituirà parte civile contro Valeria | La mossa processuale; Caso Pierina Paganelli, la svolta: Louis Dassilva ha mentito?. Il dettaglio nel video analizzato da Giallo. Valeria Bartolucci a processo | Aggredì e minacciò Manuela Bianchi: La sciolgo nell’acidoValeria Bartolucci citata in giudizio: in almeno due occasioni minacciò di morte Manuela Bianchi e in una provò ad aggredirla ... ilsussidiario.net Caso Paganelli, Manuela Bianchi si costituirà Parte Civile: l’annuncio in esclusiva a Canale122Il criminalista e consulente di parte Davide Barzan ha reso noto in esclusiva che Manuela Bianchi, già individuata come persona offesa nel procedimento penale avviato presso il Tribunale di Rimini, ha ... tag24.it Cronaca. Rimini, caso Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci a processo per le aggressioni a Manuela Bianchi - facebook.com facebook Caso Pierina, la moglie di Dassilva, 'non amava Manuela Bianchi'. Ripreso il processo con l'audizione di Valeria Bartolucci #ANSA x.com