Sviluppo | Signa Poggio a Caiano e Carmignano uniscono le forze

Il Comune di Signa ha annunciato una collaborazione rafforzata con i comuni di Poggio a Caiano e Carmignano nella provincia di Prato. Le tre amministrazioni hanno deciso di unire le forze su vari progetti e iniziative. La collaborazione mira a migliorare i servizi e le attività sul territorio. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle rispettive amministrazioni questa settimana.

Si rafforza la collaborazione fra il Comune di Signa e le amministrazioni limitrofe della provincia di Prato. Una relazione che sembra essersi consolidata molti negli ultimi anni, cambiando gli scenari rispetto alle storiche sinergie con le altre realtà della piana fiorentina o con l’area di Lastra a Signa e Scandicci. Dopo la promozione congiunta di cartelloni ed eventi, dopo la recente firma dell’accordo per la "Trave del Montalvano", adesso è la volta del protocollo " Di Comune accordo ". Lo hanno siglato, appunto, i Comuni di Signa, Poggio a Caiano e Carmignano, sancendo una collaborazione stabile che ha l’obiettivo di promuovere insieme le risorse culturali, storiche e ambientali dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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