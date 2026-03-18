Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526 sono stati annunciati nuovi interpelli per le supplenze dei docenti. La procedura è quella stabilita dall'OM n. 882024 e sarà avviata quando le graduatorie esauriranno gli aspiranti disponibili. Gli interpelli vengono effettuati solo in questa fase, una volta che non ci saranno più candidati pronti ad accettare gli incarichi offerti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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