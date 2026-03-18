Suoni dal futuro ora c’è speranza

Dall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di Germi - LdC e SIAE nasce Suoni dal Futuro, una rassegna musicale itinerante che attraverserà diverse città italiane nei prossimi tre anni. L’obiettivo è mettere in risalto la nuova scena musicale italiana attraverso eventi e spettacoli che coinvolgeranno artisti emergenti e professionisti del settore. La manifestazione si svilupperà su più tappe distribuite sul territorio nazionale.

Dall’incontro tra Manuel Agnelli, il collettivo di Germi - LdC e SIAE prende vita Suoni dal Futuro, rassegna itinerante che per tre anni girerà l’Italia per mettere in evidenza la nuova scena musicale italiana. Una tappa di questo evento sarà a Pesaro all’Urbica Velostazione, in collaborazione con AMAT, il 16, 17 e 18 aprile. Protagonisti, gli artisti Wayloz e Dlemma (16 aprile), Grida e Mars on Suicide (17) e conclusione con Dirty Noise e Kahlumet. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, per favorire l’incontro diretto tra artisti e pubblico nei luoghi simbolo della musica dal vivo e in apertura di ogni serata si esibiranno artisti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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