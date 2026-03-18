Ogni mattina, nella corte di una piccola comunità, si svolge uno scontro tra mia zia e la sua vicina. La Libia, teatro di tensioni internazionali, diventa il palcoscenico di questa disputa quotidiana tra le due donne, che cercano di imporre il proprio dominio nel loro ambito. La vicina, con le sigarette slovene tra le dita, si contrappone a mia zia in una lotta silenziosa.

La Libia è uno dei teatri di guerra dove mia zia e la sua vicina, una donna implacabile che fuma sigarette slovene con le dita sbagliate, tentano di affermare la propria egemonia. Benché in buoni rapporti diretti (ogni mattina fanno colazione insieme sulla terrazza soleggiata del Waldorf alla Balduina, di fronte alla piscina scintillante: alla fine dell’estate sembrano due Mare Maionchi di mogano), sono acerrime nemiche sul piano geopolitico: in Donbass, per dire, zia sostiene gli ucraini, mentre la vicina appoggia i russi. Haftar è il vero dominus regionale: con l’esercito controlla giacimenti e terminal petroliferi della Libia centrale, nonché le parti strategiche della costa mediterranea da cui partono molte rotte migratorie verso l’Europa; gestisce inoltre diverse basi militari utilizzate anche da Paesi stranieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sulla Libia c’è uno scontro geopolitico in atto ogni mattina. Le protagoniste? Mia zia e la sua vicina

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