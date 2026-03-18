sul sistema ets stop a meloni e il governo cambia versione

Giorgia Meloni ha modificato la posizione sulla sospensione dell’Ets, il principale strumento del Green Deal europeo, in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani. La decisione arriva dopo che il governo ha cambiato versione sulla questione, che riguarda direttamente il sistema di scambio di emissioni. La situazione si sviluppa mentre si avvicina il vertice europeo, con aggiornamenti in corso.

Vedo Nero Esecutivo confuso e debole sul caro-prezzi causato dalla guerra in Iran. E sulla crisi energetica cambia le carte in tavola e si adegua ai rapporti di forza in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin sfuma la posizione estremista: «Sospensione solo per il termoelettrico» Giorgia Meloni ha dovuto aggiustare in corsa la linea in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani sulla sospensione dell’Ets, il pilastro del Green Deal europeo. Il governo ha tentato in queste settimane di usare strumentalmente il caro-carburanti per legittimare una delle storiche battaglie delle destre alleate con le lobby del fossile. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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