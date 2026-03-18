suicidio assistito dispositivo consegnato a una donna paralizzata in toscana

In Toscana, è stato consegnato a una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla in fase avanzata un dispositivo per il suicidio assistito. La donna, paralizzata dalla vita in giù, ha ricevuto il dispositivo in una località non specificata della regione. La consegna è avvenuta senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle modalità di consegna.

FIRENZE – In Toscana è stato consegnato il dispositivo per il suicidio assistito a una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla in fase avanzata, paralizzata dal collo in giù. Il macchinario, progettato per consentire l’autosomministrazione del farmaco anche a persone tetraplegiche, è stato realizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) su disposizione del tribunale di Firenze. La vicenda riguarda una donna indicata con il nome di fantasia Libera, scelta per tutelarne la privacy. Il caso è stato seguito dall’ Associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato la donna nel percorso legale e sanitario necessario per ottenere l’accesso alla procedura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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