Un uomo condannato per associazione di stampo mafioso e coinvolto nell’inchiesta “Hydra” si è suicidato ieri nel carcere di Torino. La sua condanna, emessa il 12 gennaio in abbreviato, prevedeva 14 anni e 4 mesi di reclusione. La notizia ha fatto emergere la sua presenza nel penitenziario e la sua possibile volontà di porre fine alla propria vita.

Bernardo Pace, condannato in abbreviato il 12 gennaio per associazione di stampo mafiosa a 14 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito del processo nato dall’inchiesta “Hydra“ della Dda milanese, è morto suicida ieri nel carcere di Torino. Il 61enne aveva iniziato da poco tempo un percorso di collaborazione con i pm antimafia milanesi ed era stato già interrogato a Opera, prima del trasferimento a Torino dove è morto impiccandosi in cella, dove era recluso in isolamento. Pace sarebbe stato l’esponente del mandamento di Castelvetrano con un ruolo decisionale nei rapporti illeciti con gli altri componenti delle famiglie di ‘ndrangheta, cosa nostra e camorra nell’alleanza in Lombardia delle tre mafie storiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suicida il boss che stava svelando ai pm i segreti di “Hydra“

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