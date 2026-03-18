È stata aperta la prevendita dei biglietti per la partita di venerdì al Curi, che si prospetta come decisiva per il futuro del Perugia. La società biancorossa invita i tifosi a partecipare numerosi, mentre sugli spalti si registra un fermento crescente. La seduta di vendita dei tagliandi è iniziata e l’attenzione è rivolta all’affluenza prevista.

La partita è decisiva per il futuro del Perugia. Tra i tifosi c’è fermento e anche la società biancorossa si muove per chiamare i tifosi. Lo ha fatto Manzari attraverso i canali della società: “Contro la Torres abbiamo bisogno di voi. Riempite il Curi, fatevi sentire dal primo all’ultimo minuto. Insieme possiamo fare un altro passo fondamentale verso la salvezza. Forza Grifo!”. Lo fa il club biancorosso che mantiene per il prossimo impegno, venerdì sera al Curi con la Torres, la promozione per la Tribuna e per la Nord. “Il Perugia Calcio invita i propri tifosi a venire numerosi a sostenere il Grifo in occasione della partita con la Torres“, si legge nella pagina del club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sugli spalti. "Vi aspettiamo numerosi al Curi». Al via la prevendita per venerdì

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