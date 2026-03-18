Subsonica verso mondi sconosciuti | Trent’anni da eterni sperimentatori

I Subsonica si preparano a esplorare nuovi orizzonti musicali, celebrando trent’anni di attività. La band, nota per la sua capacità di sperimentare e innovare, si appresta a lanciare un progetto che segna un ulteriore passo nel loro percorso. La loro storia, fatta di continue evoluzioni e ricerca sonora, si intreccia con l’uso di riferimenti storici e culturali, come la scritta nella Sala dei Mappamondi.

“Studiis et rerum naturae et math” ricorda la grande scritta nella Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino che incombe sui Subsonica intenti a traversare il portale mostrato sulla copertina del nuovo album Terre Rare – in uscita dopodomani – per proiettare nel futuro i trent’anni della loro storia. Una scritta simbolica in una sala simbolica, che conserva i due preziosi globi seicenteschi del cartografo veneziano Vincenzo Maria Coronelli che rappresentano l’uno le costellazioni e l’altro la geografia terrestre: il posto ideale per presentare l’undicesima fatica discografica della band torinese, summa dei loro studi “naturalistici e matematici”, opera che tra cieli e continenti conosciuti, cerca un varco verso nuove inedite dimensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Subsonica verso mondi sconosciuti: "Trent’anni da eterni sperimentatori" Articoli correlati Trent’anni da "terza camera"Stasera Bruno Vespa, irriducibile patron del talk della seconda serata di Raiuno festeggia i trent'anni di Porta a Porta con una puntata speciale... Ruote Classiche Club. Trent’anni da festeggiareL’idea ambiziosa risale al mese di gennaio del 1996: assicurare anche a Prato un club di auto e moto storiche. Subsonica - Preso Blu - Live 2 Contenuti e approfondimenti su Subsonica verso Argomenti discussi: Subsonica verso mondi sconosciuti: Trent’anni da eterni sperimentatori. Subsonica verso mondi sconosciuti: Trent’anni da eterni sperimentatoriStudiis et rerum naturae et math ricorda la grande scritta nella Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino che incombe sui Subsonica intenti a traversare il portale mostrato sulla ... quotidiano.net Verso Pordenone 2027, concerto per i 30 anni dei Subsonica(ANSA) - PORDENONE, 19 FEB - Il giorno dopo l'annuncio dei concerti di Frah Quintale e Goran Bregovic, l'estate musicale pordenonese si arricchisce di un altro nome di richiamo: il 17 luglio il Parco ... msn.com