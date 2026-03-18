Sturno nascondeva cocaina in auto | denunciato un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato denunciato a Sturno dopo che i carabinieri hanno scoperto cocaina nascosta sotto il volante della sua auto durante un controllo a Mirabella Eclano. Le forze dell’ordine hanno notato manovre sospette e, dopo aver fermato il veicolo, hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. L’operazione si è svolta nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Mirabella Eclano, controlli del Radiomobile: manovre sospette e cocaina nascosta sotto il volante. Il controllo e le manovre sospette. Nella giornata di ieri, durante specifici servizi di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno notato un’autovettura che, dopo alcune manovre elusive, ha tentato di evitare l’incrocio con la gazzella dell’Arma. La condotta non è sfuggita ai Carabinieri, che hanno immediatamente fermato il veicolo sospetto. Alla guida c’era un 36enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. La perquisizione e il ritrovamento della cocaina. A seguito di una perquisizione personale e veicolare accurata, i militari hanno rinvenuto circa otto grammi di cocaina, sapientemente nascosti in un vano sotto il volante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sturno, nascondeva cocaina in auto: denunciato un 36enne Articoli correlati Nascondeva droga in auto: denunciato 36enne irpinoTempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile... Nascondeva cocaina nelle calze: 73enne denunciato per spaccio, "tradito" dal viavai di clientiUn sospetto viavai di persone che si introducevano nell’edificio per pochi minuti, per poi allontanarsi rapidamente, ha fatto scattare l’attenzione... Contenuti utili per approfondire Sturno nascondeva cocaina in auto... Sturno, nascondeva cocaina in auto: Carabinieri denunciano 36enneNella giornata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano hanno notato un’autovettura che, d ... irpinianews.it Sturno, cocaina nascosta in auto: denunciato 36enneProseguono i controlli sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, che nella giornata di ieri hanno denunciato un 36enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ ... irpiniaoggi.it