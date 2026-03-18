Studente sospeso dopo una bestemmia in gita indagati 15 tra docenti e dirigente

Durante una gita scolastica lo scorso anno in Abruzzo, uno studente di sedici anni avrebbe pronunciato una bestemmia, portando alla sospensione dello studente stesso. Successivamente, sono stati indagati quindici persone, tra docenti e un dirigente dell’istituto. La vicenda riguarda quindi sia l’episodio iniziale che le persone coinvolte nel procedimento legale aperto.

La vicenda nasce da un episodio avvenuto lo scorso anno durante una gita scolastica, quando uno studente sedicenne di un istituto dell'Abruzzo, avrebbe pronunciato un’espressione blasfema. Da quel momento la scuola ha adottato un provvedimento disciplinare che ha escluso il ragazzo dalle attività extrascolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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