stretto di hormuz transiti ridotti e traffico selettivo circa 20mila marinai bloccati su 3mila navi

Lo Stretto di Hormuz registra transiti ridotti e un traffico selettivo, con circa 20.000 marinai bloccati su 3.000 navi. Nonostante l'escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele, il passaggio attraverso questa via strategica del petrolio mondiale continua a funzionare. La situazione attuale limita le rotte marittime e coinvolge numerose imbarcazioni.

Lo Stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa un quinto del petrolio mondiale, continua a operare nonostante l'escalation militare tra Iran, Stati Uniti e Israele. Il traffico marittimo è però drasticamente ridotto e selettivo: alcune navi transitano sotto il controllo iraniano, mentre molte altre scelgono di evitare lo stretto per timore di attacchi. Intanto, circa 20.000 marinai sono bloccati a bordo di 3.200 navi nel Golfo Persico, a ovest dello Stretto di Hormuz, a causa della guerra. Lo rende noto l'Organizzazione marittima internazionale (Imo). Il segretario generale dell'Imo, Arsenio Dominguez, ha sollecitato gli Stati di bandiera delle navi e i Paesi costieri a dare «priorità al sostegno dei marittimi in difficoltà» e «incoraggiato il loro rimpatrio, ove possibile». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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