Strasburgo-Rijeka Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Stasera a Strasburgo si gioca la partita di ritorno degli ottavi di Conference League tra lo Strasburgo e il Rijeka. Dopo il risultato di 1-2 dell’andata, lo Strasburgo parte con un vantaggio che lo pone in una posizione favorevole. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano alcune preferenze per l’esito della sfida. La partita è fissata alle 21:00.

L’1 a 2 della gara d’andata mette lo Strasburgo in una situazione decisamente tranquilla in vista della gara di ritorno degli ottavi di Conference League contro i croati del Rijeka. Il risultato di Fiume dice qualcosa di più di una vittoria con un gol di scarto; parla di una gara mai in discussione con gli alsaziani che l’hanno sbloccata subito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Rijeka (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Strasburgo-Rijeka (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’1 a 2 della gara d’andata mette lo Strasburgo in una situazione decisamente tranquilla in vista della gara di ritorno degli ottavi di Conference... Omonia Nicosia-Rijeka (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiOmonia Nicosia e Rijeka si trovano di fronte per il primo atto del doppio confronto dei playoff UEFA Conference League. Altri aggiornamenti su Strasburgo Rijeka Conference League 19... Temi più discussi: HNK Rijeka - Strasburgo: diretta live Conference League Calcio 12/03/2026; Pronostico Strasburgo-HNK Rijeka: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Conference League; I tifosi in gabbia, la tribuna nello stadio del Rijeka per il settore ospiti sembra una prigione; Rijeka-Strasburgo 1-2, ma non è finita: fiumani da applausi. Pronostico Strasburgo vs HNK Rijeka – 19 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Strasburgo e HNK Rijeka accende l’interesse degli appassionati. Si gioca il 19 Marzo 2026 alle 21:00, allo ... news-sports.it Pronostico Strasburgo-Rijeka: i sogni sono finitiStrasburgo-Rijeka è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it La puntata 207 è online * Focus: il nostro Gianmarco è stato in Argentina e ce ne parla tra empanadas e scioperi del calcio, ci aiuta l'amico @Loren_cuervo * Un giro del calcio da Rijeka-Strasburgo x.com In occasione dell’andata degli ottavi di finale di Conference League tra Rijeka e Strasburgo è tornato a far parlare di sé il “Sektor J”, il settore ospiti dello stadio croato che presenta una struttura più che particolare: una gabbia in ferro e plexiglass dove vengon - facebook.com facebook