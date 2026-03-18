Strasburgo-Rijeka Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Strasburgo e Rijeka si svolgerà il 19 marzo 2026 alle 21:00 a Strasburgo. La partita di andata si è conclusa con un risultato di 2-1 a favore dello Strasburgo, lasciando i francesi in una posizione favorevole per la sfida di ritorno valida per gli ottavi di Conference League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi desidera scommettere sull'esito del match.

L’1 a 2 della gara d’andata mette lo Strasburgo in una situazione decisamente tranquilla in vista della gara di ritorno degli ottavi di Conference League contro i croati del Rijeka. Il risultato di Fiume dice qualcosa di più di una vittoria con un gol di scarto; parla di una gara mai in discussione con gli alsaziani che l’hanno sbloccata subito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Rijeka (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Omonia Nicosia-Rijeka (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiOmonia Nicosia e Rijeka si trovano di fronte per il primo atto del doppio confronto dei playoff UEFA Conference League. Approfondimenti e contenuti su Strasburgo Rijeka Conference League 19... Temi più discussi: HNK Rijeka - Strasburgo: diretta live Conference League Calcio 12/03/2026; Pronostico Strasburgo-HNK Rijeka: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Conference League; Rijeka-Strasburgo 1-2, ma non è finita: fiumani da applausi; I tifosi in gabbia, la tribuna nello stadio del Rijeka per il settore ospiti sembra una prigione. Pronostico Strasburgo vs HNK Rijeka – 19 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Strasburgo e HNK Rijeka accende l’interesse degli appassionati. Si gioca il 19 Marzo 2026 alle 21:00, allo ... news-sports.it Pronostico Strasburgo-Rijeka: i sogni sono finitiStrasburgo-Rijeka è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it In occasione dell’andata degli ottavi di finale di Conference League tra Rijeka e Strasburgo è tornato a far parlare di sé il “Sektor J”, il settore ospiti dello stadio croato che presenta una struttura più che particolare: una gabbia in ferro e plexiglass dove vengon - facebook.com facebook Rijeka - Strasbourg 1-2 Pronti, via e i francesi seminano il Panic...helli. Diciottesimo gol stagione, il secondo in Conference per l'argentino, abile a sfruttare il suggerimento di Nanasi. Nella ripresa arriva il raddoppio di Godo, x.com