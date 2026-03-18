Stranieri boom ai lidi Allungare la stagione

I dati Istat sulle presenze turistiche del 2025 mostrano che Comacchio ha registrato oltre 2,2 milioni di visitatori, con un aumento dello 0,83% rispetto all’anno precedente. La regione ha evidenziato un incremento di stranieri che frequentano i lidi, spingendo a considerare un allungamento della stagione turistica. La maggior parte dei turisti sono italiani, ma la presenza di visitatori stranieri è in crescita.

"La Regione ha pubblicato i dati Istat delle presenze turistiche 2025. Comacchio totalizza 2.209.000 presenze +0,83% sul 2024, gli Italiani sono 1.307.000 +0,07 %, mentre gli stranieri 902.000 +2,16%. Ricordo che il litorale di Comacchio totalizza sul totale il 40% di presenze di stranieri, il dato più alto tra i comuni della nostra regione", così interviene a cura di Gianfranco Vitali, presidente delegazione Confcommercio a Comacchio. "L’elemento da sottolineare è la distribuzione delle presenze nel corso dell’anno – prosegue – nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre siamo a quota 282mila. Nelle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre le presenze si si attestano a 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Stranieri, boom ai lidi. Allungare la stagione" Articoli correlati Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: “Erosione della spiaggia, stagione a rischio”Comacchio (Ferrara), 17 febbraio 2026 – Ormai l’erosione del mare che aggredisce buona parte dei lidi Comacchiesi è un problema acclarato sul quale... Italia, boom case stranieri: Ostuni è la meta preferita nel 2025.Comprare casa in Italia: la classifica dei comuni più cercati dagli stranieri L’Italia si conferma una meta privilegiata per gli investimenti... Tutti gli aggiornamenti su Stranieri boom ai lidi Allungare la... Discussioni sull' argomento Stranieri, boom ai lidi. Allungare la stagione; Turismo, Comacchio cresce ancora: boom di stranieri e quota record al 40%. Stranieri, boom ai lidi. Allungare la stagioneLa Regione ha pubblicato i dati Istat delle presenze turistiche 2025. Comacchio totalizza 2.209.000 presenze +0,83% sul 2024, gli ... ilrestodelcarlino.it Turismo, ai lidi abbiamo il record di stranieriL’andamento positivo dei dati turistici, riferiti ai primi dieci mesi dell’anno, per il territorio di Comacchio portano l’assessore al turismo della giunta lagunare Emanuele Mari ad alcune riflessioni ... ilrestodelcarlino.it Turismo in Sicilia 2025: crescono gli stranieri, calano gli italiani. Lo studio - facebook.com facebook AVVISO Avviso per gli stranieri/titolari di visto attualmente bloccati in India a causa dell'interruzione dei viaggi internazionali e dell'incertezza nella circolazione dei civili nella regione dovuta alle interruzioni dei voli a seguito della chiusura dello spazio aereo d x.com