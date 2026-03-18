Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter nella stagione 2012-2013, ha commentato la corsa al titolo, affermando che l’Inter sta crescendo e che il Milan può e deve credere nelle proprie possibilità. Ha inoltre parlato di Allegri, senza entrare nei dettagli. Le sue dichiarazioni riguardano la situazione attuale delle squadre coinvolte nel campionato di calcio.

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter nella stagione 2012-2013, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' odierna. L'ex nerazzurro, come gli altri due allenatori, ha voluto parlare un po' della corsa scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Ecco, di seguito, le sue parole: «A dispetto di ciò che si può pensare vedo la squadra di Chivu in crescita tecnica. Sabato scorso, l'Atalanta fino al gol contestato aveva tirato una volta in porta mentre Inter aveva sprecato più volte il 2-0. E ora saranno decisivi i recuperi di Dumfries e di Lautaro. La media punti con e senza l'argentino è esplicativa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stramaccioni: “Inter in crescita. Milan? Può e deve crederci. Allegri ha…”

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