A settembre il giudice per le indagini preliminari deciderà sulla richiesta di archiviazione riguardante la strage di Ustica, avvenuta nella notte del 27 giugno 1980 e che provocò la morte di 81 persone. La vicenda giudiziaria, che si protrae da diversi decenni, si avvicina a un nuovo passaggio processuale.

La strage di Ustica che la notte del 27 giugno 1980 portò alla morte di 81 persone conosce oggi una nuova scadenza procedurale. Dopo l’estate potrebbe arrivare la decisione sulla richiesta di archiviazione dell’ultima inchiesta. Nel prossimo appuntamento, il 27 maggio, gli avvocati delle parti civili prenderanno parola per opporsi all'archiviazione Si riapre, ancora una volta, il libro mai concluso su una delle tragedie umane e civili più oscure della storia italiana, quella dellastrage di Ustica. Era la notte del27 giugno 1980quando il DC9 Itavia precipitò nel Tirreno, portando con sé 81 vite. Da allora, più che certezze, si sono accumulate ombre, silenzi e soprattutto depistaggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Strage di Ustica, a settembre la decisione del gip sulla richiesta di archiviazione

Articoli correlati

Strage di Ustica, i parenti delle vittime: "No all'archiviazione dell'indagine"AGI - "Noi andremo là, il 18 marzo, chiedendo di non procedere con l'archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica, perché crediamo che ci...

Pratola Serra, archiviazione per l'ex sindaco Aufiero: il GIP accoglie la richiesta della ProcuraIl Gip del Tribunale di Napoli, Anna Tirone, ha firmato il decreto di archiviazione relativo al fascicolo che riguardava l’ex sindaco Antonio Aufiero...

Contenuti e approfondimenti su Strage di Ustica a settembre la...

Temi più discussi: Strage di Ustica, i parenti delle vittime: No all'archiviazione dell'indagine; La Strage di Ustica non si può archiviare!; Ustica, la decisione slitta a dopo l’estate. L’appello di Bonfietti: Non archiviate la strage; Ustica, Lepore: Bologna non smetterà di chiedere verità.

Strage di Ustica, la decisione del gip sull’archiviazione dopo l’estateLa portavoce del comitato dei familiari delle vittime Daria Bonfietti: ci sono elementi per arrivare alla verità ... askanews.it

Ustica, la decisione gip su archiviazione arriverà dopo l'estateArriverà dopo l'estate la decisione del gip di Roma in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura per l'indagine sulla strage di Ustica del 1980 Il giudice Livio Sabatini nell'udien ... rainews.it

Appello di Bonfietti: “Fu un atto di guerra, non archiviate la strage di Ustica” x.com

Strage di Ustica, Emma Petitti: "Rispetto della verità dovuta alle vittime" - facebook.com facebook