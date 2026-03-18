Strage di Piazza Loggia Nando Ferrari si difende e nega tutto | Mai attentati

Nando Ferrari, ex dirigente del Fronte della gioventù di Brescia, è stato ascoltato oggi in tribunale nell’ambito del processo sulla strage di piazza Loggia. Ferrari, che si trova a testimoniare come parte della difesa, ha negato ogni coinvolgimento e ha dichiarato di non aver mai preso parte ad attentati. La sua testimonianza è avvenuta nel contesto dell’udienza dedicata alla vicenda giudiziaria.

Brescia, 18 marzo 2026 – Ha negato tutto. Nando Ferrari, ex dirigente del Fronte della gioventù di Brescia, ieri è stato sentito in Assise come teste della difesa al processo per la strage di piazza Loggia, della quale è imputato l’ ex ordinovista veronese Roberto Zorzi. Processo strage di Brescia, la difesa di Roberto Zorzi segna un punto. Nessun testimone lo ricorda In oltre quattro ore di esame della procura e delle parti civili, è stato fermo sulle proprie posizioni, cercando di minare la credibilità della s uperteste Ombretta Giacomazzi ( “bugie inverosimili le sue”) secondo cui frequentava assiduamente i camerata veronesi, tra cui Zorzi e Toffaloni, a sentir lei nella sua pizzeria con Nando la sera del 25 maggio ‘74. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage di Piazza Loggia, Nando Ferrari si difende e nega tutto: “Mai attentati” Articoli correlati Strage di piazza della Loggia: disposti accertamenti sulle fotografie dell'epoca e sopralluogo a VeronaNel processo sulla fase esecutiva della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, la Corte d’assise di Brescia ha disposto nuovi accertamenti... Strage di piazza della Loggia, al processo l’alibi di Zorzi: un altro misteroBrescia, 29 gennaio 2026 – I misteri dell’alibi di Roberto Zorzi sono tornati al centro dell’attenzione della Corte d’Assise l’altroieri, in... Altri aggiornamenti su Strage di Piazza Loggia Nando Ferrari... Temi più discussi: Strage di piazza Loggia: la difesa di Zorzi attacca la teste chiave; Processo a Roberto Zorzi per la strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974 (10.03.2026); Strage, sopralluogo in via Aleardi alla ricerca del covo di Ferrari; Strage di Piazza Loggia, Nando Ferrari si difende e nega tutto: Mai attentati. Strage di Piazza Loggia, Nando Ferrari si difende e nega tutto: Mai attentatiBrescia, 18 marzo 2026 – Ha negato tutto. Nando Ferrari, ex dirigente del Fronte della gioventù di Brescia, ieri è stato sentito in Assise come teste della difesa al processo per la strage di piazza ... ilgiorno.it Strage di piazza Loggia, tutti i «no» di Nando FerrariAl processo per la fase esecutiva dell’attentato del 28 maggio risponde l’ex dirigente del Fronte della Gioventù, condannato per l’omicidio colposo di Silvio Ferrari ... giornaledibrescia.it Strage di piazza Loggia, tutti i «no» di Nando Ferrari x.com