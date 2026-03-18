Stm ha firmato un accordo con Nvidia per lo sviluppo di robot umanoidi e sistemi di intelligenza artificiale. La collaborazione riguarda l'integrazione di tecnologie avanzate per migliorare le capacità di automazione e innovazione. L'intesa coinvolge entrambe le aziende in progetti che puntano a portare l’intelligenza artificiale in settori diversi, segnando un passo importante nel campo della robotica e delle soluzioni tecnologiche.

L'intelligenza artificiale non è, e non può essere, un problema solo per gli Stati Uniti. Senza dubbio la sua applicazione può essere una sfida per le società italiane, ma una sfida necessaria. Questo lo sa bene StMicroelectronics che ha deciso di consolidare la propria presenza nel cuore della rivoluzione tecnologica legata all'IA annunciando una serie di iniziative strategiche sviluppate in collaborazione con Nvidia. Intelligenza artificiale, però, non significa solo chatbot in grado di rispondere alle domande più disparate o a creare modelli predittivi, ma è un progetto sempre più fisico. L'accordo infatti guarda a questo nuovo orizzonte, puntando sia sulle infrastrutture di calcolo per i data center di nuova generazione, sia sulla robotica avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stm sigla un accordo con Nvidia per i nuovi robot umanoidi e l'IA

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