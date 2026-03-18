Stipendio docenti e ATA cedolino marzo 2026 è online Cifre ordinarie nessun boom di aumento

È stato pubblicato il cedolino di marzo 2026 per i docenti e il personale ATA con contratti a tempo indeterminato o determinato al 30 giugno o 31 agosto 2026. Le cifre riportate sono quelle abituali senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti. Il documento è disponibile online e riguarda il pagamento di questa mensilità.

Online il cedolino della mensilità di marzo 2026 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato al 30 giugno o 31 agosto 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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