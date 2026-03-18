Gli Stati Generali della comunità Atellana sono stati inaugurati con Giuseppe Limone che, nel corso di un evento pubblico, ha presentato un progetto dedicato alla cultura e all’impegno civico. Limone, che ha raggiunto gli 80 anni, ha partecipato alla cerimonia evidenziando il suo risultato nel promuovere iniziative culturali e di dialogo tra diverse realtà nazionali. La manifestazione si è svolta in presenza di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

Gli “Stati Generali della comunità Atellana”: Giuseppe Limone celebra gli 80 anni tra filosofia, poesia e impegno civile, inaugurando un progetto culturale aperto al dialogo nazionale.. Nel segno della cultura, della responsabilità civile e dell’impegno condiviso, il filosofo e poeta Giuseppe Limone, in occasione delle celebrazioni per i suoi ottant’anni, ha lanciato gli “ Stati Generali della comunità Atellana “, un progetto di ampio respiro che mira a coinvolgere energie intellettuali, istituzionali e sociali ben oltre i confini locali. L’iniziativa, ispirata simbolicamente alla figura del poeta Virgilio, si propone come laboratorio nazionale di idee e buone pratiche, aperto al dialogo con realtà virtuose quali Bacoli e Mantova. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Stati Generali della comunità Atellana, Giuseppe Limone guida un progetto di cultura e impegno civico

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