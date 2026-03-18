Stasera tutto è possibile gli ospiti di questa sera

Nuova puntata questa sera di Stasera tutto è possibile, tra i vari ospiti ci sarà anche Elisabetta Canalis che si metterà in gioco Questa sera nuovo appuntamento conStasera tutto è possibile, il programma diStefano De Martinoconquista sempre più telespettatori ed ormai è atteso con grande impazienza da parte di tutti i fan. Poche ore su Rai 2 che regalano leggerezza e spensieratezza. La scorsa puntataStasera tutto è possibileè stato leader assoluto ed ha vinto, anche contro Canale 5, con2.215.000 spettatori pari al 16.7% di share. E’ pur vero che su Rai 1 non c’era un forte competitor, ma non come stasera che partirà la serieMorgana, una fiction francese che piace particolarmente ai telespettatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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