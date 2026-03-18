Stasera tutto è possibile anticipazioni del 18 marzo | gli ospiti della terza puntata

Il mercoledì sera non è più lo stesso senza la presenza di Stefano De Martino. Il conduttore torna nella prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Stasera, mercoledì 18 marzo, a partire dalle 21.20 il palinsesto Rai si colora di una nuova serata di giochi, improvvisazioni e ospiti pronti a mettersi in gioco. Tra sketch, sfide fuori dagli schemi e attimi di intrattenimento fuori dal comune, il programma resta fedele alla sua formula vincente: un gruppo ben assortito e tanti personaggi dello spettacolo disposti a mettersi in gioco e superare i propri limiti. Ecco cosa aspettarsi dalla terza puntata. “Stasera tutto è possibile”, anticipazioni del 18 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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